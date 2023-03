Michael Kaminski Gedanken zur Passionszeit

Ich bin oft als Pilger unterwegs gewesen, auch auf dem Jakobsweg. Neulich sagte ein erfahrener Mitpilger "Passionszeit ist so etwas wie die Meseta auf dem Jakobsweg". Spontan muss ich daran denken, dass einer der beliebtesten Jakobswege, der Camino Francés, sich in drei Teile gliedert: einer für den Körper, einer für die Seele, einer für den Geist. Zu Anfang führt dieser Weg durch Pyrenäenberge und fruchtbare Gebiete der Rioja. Die Zeit, in der in besonderer Weise die Körperlichkeit gefragt ist. Am Ende dieses Weges durchquert man Galicien, ein mystisches Land voller Gegensätze - hier ist vor allem der Geist gefordert, um den Weg zu bewerkstelligen, um das Pilgerziel zu erreichen. In der Mitte jedoch liegt die Meseta, von der in Spanien gesagt wird, in ihr herrsche neun Monate Winter und drei Monate Hölle. Kaum ein Baum oder Berg lockt den Blick nach außen, weshalb auf diesem Stück des Caminos in besonderer Weise nach innen geschaut werden muss. Hier ist Fastenzeit. Seelenarbeit. Durchgängig. Daher also der Vergleich, die Passionszeit sei wie die Meseta. In dieser Zeit zwischen Fasching und Ostern ist wirklich die Seele gefragt. In der Passionsgeschichte geht es um Jesu Weg nach Jerusalem. Ein Weg, der Höhepunkte und Leiden mit sich bringen wird. Um ans Ziel, in die Osterzeit, oder auch ans Pilgerziel Santiago de Compostela zu kommen, ist es nötig, auch dem Leid zu begegnen. Die Meseta wartet.



Michael Kaminski / unveröffentlichter Text