Michael Kaminski Gedanken zur Passionszeit

Neulich hörte ich in der Kirche den Satz "Sei einfach du selbst, das reicht!". Vor ein paar Wochen war noch Fasching, Karneval. Verkleiden war erlaubt, einfach mal ein anderer sein. Vielleicht hat mir das Ausprobieren von Kostümen geholfen, versteckte, verschüttete Teile meiner Persönlichkeit ans Licht zu holen? Seit Aschermittwoch herrscht Passionszeit, Buße, Umkehr. Das könnte für mich bedeuten, mich auf die Suche zu machen, ob ich wirklich als "ich selbst" lebe. Welche Wesensteile, welche Persönlichkeitsfacetten werden von mir nicht gelebt, bekommen zu wenig Raum? Und dann dieser Appell: "Sei einfach du selbst." Leicht gesagt - weiß ich denn, wer ich selbst bin, angesichts der Rollen, Erwartungen, Bilder, in denen ich mich im Alltag zeige? "Wenn du nicht weißt, wer du bist, weiß ich nicht, wen ich lieben soll", sagte einmal eine liebende Frau zu ihrem Partner. Es lohnt sich, sich um das Bewusstsein der eigenen Persönlichkeit zu kümmern, nicht nur für sich selbst, auch für gelingende Beziehungen. Sei Einfach du selbst - "Das reicht!" so ging der Satz weiter. Es reicht aus, ich selbst zu sein. Mehr ist nicht nötig. Mehr erwartet Gott nicht von mir. Mehr sollten auch meine Mitmenschen nicht von mir erwarten. In der Arbeit, im Freundeskreis, in der Familie. Es reicht, wenn ich ich selbst bin. Und auch ich sollte von mir nicht mehr erwarten als einfach ich selbst zu sein. Das soll reichen.



Michael Kaminski / unveröffentlichter Text