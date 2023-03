Michael Kaminski Gedanken zur Passionszeit

Schon seit ein paar Tagen, vielleicht Wochen, ist er leise spürbar: Frühling. Heute ist es auch kalendarisch so weit - und damit offiziell: Frühling ist da. Frühlingserwachen. Saft und Kraft! Ich spüre auch selbst den Impuls: Aufbrechen wäre gut! Aufbrechen in eine neue Lebenssituation, in eine neue Herausforderung vielleicht. Aufbrechen aus etwas Altem, das mir nicht mehr guttut. Aufbrechen in etwas Großes, in etwas Heilsames hinein. Was muss ich tun, um aufbrechen zu können? Jeder Aufbruch ist anders. Ich suche nach passenden Symbolen: Gleicht mein Aufbruch einer Knospe, in der schon alles angelegt ist, was da blühen will? Es braucht nur noch etwas Licht, Luft, Zeit... und die Blüte kann aufgehen, strahlen? Dann muss ich nur geduldig warten. Vielleicht stimmt für mich eher das Bild einer Nuss: Eine harte Schale muss geknackt, Widerstände müssen überwunden werden, bevor ich an den wertvollen Inhalt komme. In diesem Fall muss ich mehr Energie aufwenden. Was könnte mein "Nussknacker" sein, der mir helfen könnte, die raue Schale zu brechen? Es lohnt, im Blick auf meinen Aufbruch noch über weitere Fragen nachzudenken: Wenn ich aufbreche, wird mein Weg ungewiss. Wer wird mich in Zeiten der Unsicherheit stärken und unterstützen? Wer sind meine Verbündeten? Weiß ich mich von Gott begleitet, wenn ich aufbreche? In der Passionszeit bedenken wir Jesu Aufbruch nach Jerusalem, einen Weg, der von Höhen und Tiefen bestimmt sein wird. Ob Jesus sich gewiss war, dass er auf diesem Weg göttlich begleitet wird? Sicherlich, denn er kannte die jüdischen Psalmen, in denen es auch heißt "Mit meinem Gott springe ich über Mauern". Spürte auch ich diese Ermutigung in meinem Aufbruch, ließe es sich leicht warten, bis die Knospe aufgeht. Und aus dieser Gewissheit heraus bekäme ich die Kraft, Nussschalen zu knacken.



Michael Kaminski / unveröffentlichter Text