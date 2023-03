Pater Andreas Batlogg Gedanken zur Fastenzeit

"Mein Spickzettel für die Fastenzeit". - Tipp Nummer fünf von Schwester Charis Doepgen: "das Programm ist anspruchsvoll / aber nicht unverbindlich". Ratgeber aller Art gibt's heutzutage hundertfach. Anleitungen, wie man, möglichst mühelos, möglichst schnell zu einem gewünschten Ergebnis kommt. Der "Spickzettel" von Schwester Charis mag auf den ersten Blick einfach gestrickt erscheinen. Ich halte ihre Vorschläge für originell. Weil sie mich zum Nachdenken bringen. Weil ich nicht sofort weiß, wie ich es anstellen soll. Weil sie wegführen von dem heimlichen, oft unbewussten Leistungsstress, der entsteht, wenn ich mir in der Fastenzeit etwas vornehme, was über meine Verhältnisse, was über meine gutgemeinten Vorsätze geht. Wir überfordern uns leicht, auch religiös. Heißt das, dass ich mich auf gar nichts mehr einlassen soll? Es geht um die richtige Motivation. Verzicht spricht nicht Worte des Verzichts: Schaut alle her, wie toll ich bin! Schaut alle her, worauf ich verzichte! Nie vergesse ich ein Wort meines schon lange verstorbenen Novizenmeisters Stefan Hofer - ein vorbildlicher Jesuit, der oft vor spiritueller Überforderung warnte: Unterscheidung - Entscheidung - Entschiedenheit. Entschieden leben, bewusst leben: Das hat mit Verbindlichkeit zu tun. Ich lebe - nicht: Ich werde gelebt. Und genau deswegen: "das Programm ist anspruchsvoll / aber nicht unverbindlich".



Pater Andreas Batlogg / unveröffentlichter Text