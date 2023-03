Pater Andreas Batlogg Gedanken zur Fastenzeit

"Mein Spickzettel für die Fastenzeit". - Ein vierter Tipp von Schwester Charis Doepgen: "neuer Blick auf die Feinde / nicht nur Gott, auch ihnen zuliebe -". Die Feindesliebe gehört wohl zu den schwierigsten Aufforderungen von Jesus. "Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen", heißt es im Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 43. Eine Zumutung. Wem gelingt das überhaupt? Viele Denker, Philosophen und Theologen haben sich seit Jahrhunderten damit beschäftigt. Sigmund Freud nannte die Aufforderung Jesu utopisch. Sie ignoriere die Realität des Aggressionstriebes. Mahatma Gandhi, Dietrich Bonhoeffer oder Martin Luther King, um nur drei Namen zu nennen, dachten total anders. In der Friedens- und Konfliktforschung, bei der Frage der Berechtigung von atomarer Abschreckung, spielt das Wort Jesu eine große Rolle. Papst Franziskus fragte einmal, ob Jesus nicht "das Unmögliche" verlange. Er fragte ganz konkret: "Versuchen wir, die Einladungen Jesu zu leben? Denken wir an einen Menschen, der uns verletzt hat. Vielleicht hegen wir einen Groll. Stellen wir also diesen Groll neben das Bild des sanftmütigen Jesus während des Prozesses und nach der Ohrfeige". Gewaltfreiheit und Feindesliebe: nur etwas für Idealisten? Wie gehe ich mit Feinden um? Und genau deswegen: neuer Blick auf die Feinde / nicht nur Gott, auch ihnen zuliebe -".



Pater Andreas Batlogg / unveröffentlichter Text