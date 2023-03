Pater Andreas Batlogg Gedanken zur Fastenzeit

"Mein Spickzettel für die Fastenzeit". - Der dritte Tipp von Schwester Charis Doepgen: "mehr geben / als man von mir erwartet". Diesen Satz haben Sie sicher schon einmal gehört: "Wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm!" So steht es in der Bergpredigt: Matthäus, Kapitel 5, Vers 41. Eine irritierende Aufforderung von Jesus. Mein Vorarlberger Mitbruder Georg Sporschill hat diesen Appell aufgenommen. Vor fast zwanzig Jahren hat er das Buch "Die zweite Meile" veröffentlicht. Darin erzählt er von seinem Weg als Jesuit: Zuerst war er Chefredakteur einer Zeitschrift. Dann gründete er in Wien Häuser für Obdachlose, dann für strafentlassene und drogenkranke Jugendliche. Als nach dem Zusammenbruch des Ceau?escu-Regimes bekannt wurde, dass es Tausende Straßen- und verwahrloste Waisenkinder in gefängnisähnlichen Anstalten gibt, ging er nach Rumänien, später nach Bulgarien und in die Republik Moldau. Dieser Jesuitenpater fühlte sich von den Straßenkindern zur zweiten Meile, wie er schreibt, "überlistet": "Die erste Meile muss ich gehen, die zweite gehe ich freiwillig". "Dieses Beispiel Jesu", das ist seine Überzeugung, "meint: Wenn ich auf etwas verzichte, das mir vordergründig zusteht, gewinne ich eine Beziehung, gewinne ich vielleicht alles. Die zweite Meile setzt Energie frei. Es ist das scheinbar Aussichtslose, es sind die Schwierigkeiten, die uns antreiben". Und genau deswegen: "mehr geben / als man von mir erwartet".



Pater Andreas Batlogg / unveröffentlichter Text