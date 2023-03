Pater Andreas Batlogg Gedanken zur Fastenzeit

"Mein Spickzettel für die Fastenzeit". - Der zweite Tipp, den Schwester Charis Doepgen in ihrem Spickzettel gibt: "loslassen / was man mir entreißen will". Überall ist vom Loslassen die Rede. Manchmal denke ich dabei an den "freien Fall". Um den Spieß umzudrehen: Braucht es manchmal nicht sanften oder sogar etwas festeren Druck von außen, damit ich mich von etwas trenne? Damit ich nicht kleben bleibe - an Erinnerungen, an Verwundungen, an Kränkungen, an Misserfolgen? Damit ich Dinge aufgebe, die ich nicht nur besitze, sondern die mich besitzen - und besetzen? Vor ein paar Wochen gab ich einen Kapuzenpullover zur Altkleidersammlung. "Hoodie" sagen Modeexperten dazu. Eine Freundin meinte: Aber der ist doch noch wie neu! Richtig! Meine Mama hatte ihn mir zu Weihnachten geschenkt. Aber ein Jahr später bekam ich wieder einen Hoodie. Und schon spürte ich, wie ich mit meinem "inneren Schweinehund" zu verhandeln begann: Soll ich den Pulli wirklich weggeben, obwohl er überhaupt nicht abgetragen ist? Mein Vorsatz war: Wenn ich ein Stück geschenkt bekomme oder selbst kaufe, gebe ich ein Stück aus dem Kleiderschrank ab. Mit alten Sachen macht man das leichter als mit fast neuen. Und trotzdem befreit dieser simple Vorgang. Wir merken oft nicht, dass wir am Überfluss ersticken können. Oder den Überblick verlieren. Und genau deswegen: "loslassen / was man mir entreißen will". Und ich ergänze: Auch dann loslassen, wenn es freiwillig ist. Weil es frei macht.



Pater Andreas Batlogg / unveröffentlichter Text