Pater Andreas Batlogg Gedanken zur Fastenzeit

Fastenzeit: damit verbinden viele Menschen Konsumverzicht. Weniger Alkohol oder keiner. Weniger Süßigkeiten oder keine. Weniger Fleisch oder keines. Abnehmen - das tut sicher gut: Gewichtsreduktion und Entschlackung. Aber wir bleiben doch oft hinter Vorsätzen zurück, beim x-ten Anlauf und gehen faule Kompromisse ein. Und bewusster Verzicht muss nicht unbedingt etwas mit Körperkult zu tun haben. Neulich entdeckte ich bei der Benediktinerin Charis Doepgen aus der Abtei Kellenried bei Ravensburg einen sogenannten "Spickzettel für die Fastenzeit". Der überzeugte mich! Deswegen gehe ich in dieser Woche die sechs Elemente durch, die dort aufgelistet sind. Der erste Tipp von Schwester Charis: "kein Widerstand / wenn ich angegriffen werde". Wow! Das sitzt! Mich nicht ständig verteidigen müssen, mich nicht in eine Abwehrhaltung drängen lassen - das ist gar nicht so leicht. Wir alle haben gern recht. Und werden schnell zu Rechthabern, wenn wir verbissen auf etwas bestehen. Ich auch. Erst recht dann, wenn jemand unfair ist oder mich ausnutzt. Dann nicht dagegenhalten? Das hat etwas mit der Haltung und Gesinnung Jesu zu tun. Das klingt utopisch, illusorisch, naiv. Der Zeitgeist hämmert mir ja ein: Wehr dich! Lass dir nichts gefallen! Und genau deswegen: "kein Widerstand / wenn ich angegriffen werde". Apropos: Heute vor zehn Jahren wurde aus Jorge Mario Bergoglio Papst Franziskus!



Pater Andreas Batlogg / unveröffentlichter Text