Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Eine Bekannte ruft an, und ich merke gleich, es geht um etwas Ernstes. Sie hat Krebs. Zum Schluss biete ich an: "Ich weiß, du glaubst nicht an Gott. Aber darf ich für dich beten?" Sie wird das als freundliche Geste verstehen, denke ich, aber nicht viel damit anfangen können. Doch sie ist sichtlich bewegt. Ja, meint sie, das solle ich unbedingt machen, und bedankt sich. Beten ist erstaunlich unabhängig von irgendeiner Gottesvorstellung. Viele beten, ohne sich konkret einen Adressaten dafür vorzustellen. Für andere etwas zu erbitten ist eine Kommunikation, bei der der Absender wichtiger ist als der Empfänger. Beten schafft eine Verbindung zwischen Menschen, die hinausgeht über das alltägliche "Ich denk an dich". Denn Sie zapfen dabei eine dritte, größere Energiequelle an - unabhängig davon, woran genau Sie glauben, und ob die Person, für die Sie bitten, Christin, Muslima oder Atheistin ist. Der Geigenbauer und Buchautor Martin Schleske betreibt in seinem Kopf ein kleines Krankenhaus. In das legt er in Gedanken alle Menschen, von denen er weiß, dass sie Hilfe brauchen. Seine mentale Klinik hat sogar eine Intensivstation mit Belegbetten für die akuten Fälle. An die denkt er besonders oft und nimmt mit ihnen regelmäßig Kontakt auf. Wie ein Stationsarzt ist er froh, wenn eine Person die Abteilung wieder genesen verlassen kann.



Werner Küstenmacher / unveröffentlichter Text