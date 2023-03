Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Als die Deutschen ihre Ölheizung auf Gas umgestellt haben, war das ein kapitaler Fehler. So viele Waren aus China zu beziehen, das ist eine verhängnisvolle Entwicklung gewesen. Und wir hätten doch wissen müssen, dass es mit Russland keine friedliche Zusammenarbeit gibt. So tönt es in Talkshows, im Freundeskreis, sogar im eigenen Kopf. Aber diese Beobachtungen sind nicht wahr. Die Wahrheit ist, dass Heizen mit Gas jahrzehntelang eine kluge Technik war. Der intensive Handel mit China brachte viele Vorteile. Der Ukraine-Krieg war die unberechenbare Entscheidung eines Diktators. Dieses Gefühl, es doch irgendwie geahnt zu haben, bezeichnen Fachleute als "Rückschaufehler": Der Mensch kommt nicht klar mit Chaos und Zufällen - und belügt sich selbst. Man bildet sich ein, dass man "bei diesem Putin schon immer ein schlechtes Gefühl" hatte. Die Fastenzeit ist eine Zeit der Ehrlichkeit. Und die Wahrheit ist: Das Leben ist nicht vorhersehbar. Frieden, Gesundheit, Wohlstand, das alles ist nicht selbstverständlich. Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, dass es bei uns so bleibt. Und sollten dankbar sein für jeden Tag, an dem wir in Frieden und Gesundheit das haben, was wir zum Leben brauchen.



Werner Küstenmacher / unveröffentlichter Text