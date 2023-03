Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Nach vielen Jahren relativ stabiler Preise hat weltweit eine Teuerung begonnen, die Zinsen steigen. Inflation macht alle ärmer, heißt es. Inflation ist ein Panikwort. Vielen kommt dabei die Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre in den Sinn, die Millionen Menschen in die Verelendung trieb. Aber könnte es nicht sein, dass viele Dinge, die derzeit teurer werden, vorher viel zu billig waren? Geradezu obszön billig? In deutschen Kleiderschränken lagern heute doppelt so viele Sachen wie vor 15 Jahren. Weil die Ware aus Fernost billig war. 18 % aller Stücke werden laut einer Untersuchung von Greenpeace höchstens zweimal getragen. Die niedrigen Gaspreise waren ähnlich verführerisch. Die rohstoffreichen Länder konnten Gas so billig anbieten, weil sie der ausgebeuteten Natur keine Entschädigung zahlen mussten, und weil das Gros der Bevölkerung nicht am Erlös beteiligt war. Wenn die Preise steigen, wird es viele Verlierer geben. Es wird aber auch Gutes dabei herauskommen: vielleicht (?) mehr Gerechtigkeit für hart arbeitende Menschen und ein klügerer Umgang mit den Naturschätzen, die allzu lang ausgebeutet wurden. So betrachtet könnte die heraufziehende Inflation in mancherlei Hinsicht sogar eine Winflation werden. Ich traue mich, das zu sagen, weil es zur Weisheit der Fastenzeit passt: Es liegt Segen darauf, auch einmal weniger zu haben.



Werner Küstenmacher / unveröffentlichter Text