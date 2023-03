Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Vor ein paar Monaten traf sich die Deutsche Gesellschaft für Soziologie zum Thema "Polarisierte Welten". Im Vorfeld hatte sie große Studien durchführen lassen, mit Umfragen und Beobachtungen in Kleingruppen. Die anwesende Fachwelt war vom Ergebnis ihrer Forschung überrascht, die der Soziologe Steffen Mau so zusammenfasste: "Fast durchgehend sehen wir eine Liberalisierung und wachsende Toleranz der Gesellschaft." So finden etwa 84 % der Befragten, dass "Personen mit geändertem Geschlecht als normal anerkannt werden sollten". Auch beim einstigen Aufregerthema Corona herrscht inzwischen weithin Gelassenheit. Soziologen zeichnen Meinungen gern als Kurve: links zum Beispiel die politisch links Orientierten, rechts die Konservativen. Und sie erwarten eine Kurve, die aussieht wie die zwei Höcker eines Kamels - dass also die meisten Menschen zu einem der beiden Extreme neigen. In Wirklichkeit aber sieht die Kurve aus wie der Rücken eines Dromedars - die meisten sind irgendwo in der Mitte. Jedenfalls ganz anders, als es die hitzigen Debatten in Talkshows und sozialen Netzwerken erscheinen lassen. Fastenzeit ist eine Zeit des Verzichts und der Ruhe. Lassen Sie sich nicht verrückt machen: Die angeblich so tiefen Gräben zwischen den verschiedenen Meinungen in unserer Gesellschaft sind - Gott sei Dank - in der Regel eher flache Mulden.



Werner Küstenmacher / unveröffentlichter Text