Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Sie nennen sich "Letzte Generation", wollen aufrütteln und kleben sich auf Straßen oder Landebahnen fest. "Wir leisten entschlossen gewaltfreien Widerstand gegen den fossilen Wahnsinn", sagen sie, und: "Wir fahren in die Klimahölle." Die Vorstellung, dass wir rettungslos in Hölle und Weltuntergang landen, ist geradezu ein Merkmal unserer Kultur, seit vielen Jahrhunderten. Früher glaubten das die Christen, heute haben sich diese Befürchtungen verweltlicht. Es stimmt: Der menschengemachte Klimawandel verläuft schneller als die Erwärmungsphasen früherer Erdzeitalter. Es wachsen aber auch die Mittel, mit einer veränderten Umwelt umzugehen. Obwohl die Zahl der Naturkatastrophen steigt, sinkt die Zahl der Menschen, die durch sie umkommen. So viel wie nie zuvor wird unternommen, um Menschen zu schützen und alternative Lebensweisen zu entwickeln. Natürlich, es muss noch mehr getan werden. Aber diese Erkenntnis kippt bei kritischen Menschen oft um in das Gefühl: Es passiert überhaupt nichts. Alle sind dumm, verblendet, ungläubig. Bis auf uns, die letzten Durchblicker. Es ist mühsam, die vielen kleinen Fortschritte zu sehen und selbst welche zu erreichen. Aber bisher haben die Menschen auf diese mühsame Weise den Weltuntergang vermieden. Wohl deswegen redet Jesus in der Bibel so viel von tätiger Liebe, und nur ganz selten von der Hölle.



Werner Küstenmacher / unveröffentlichter Text