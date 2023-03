Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

"Wenn ihr betet", sagte Jesus zu seinen Freunden, "dann sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name." Diesen Satz habe ich nie verstanden. Aber jetzt bin ich auf die Lösung gekommen. Wenn etwas geheiligt ist, so wie damals das Allerheiligste im Jerusalemer Tempel, bedeutet das: Betreten verboten! Ist ein Name geheiligt, bedeutet das: Aussprechen verboten! Das ist ein Dilemma. Will man zu Gott beten, sollte man ihn beim Namen nennen. Auch Jesus beginnt sein Gebet mit einem Namen: "Unser Vater" sagt er, und setzt sogar noch eine Ortsangabe dazu: "im Himmel". Aber sofort im nächsten Satz erklärt er diesen Namen zum heiligen Bezirk: Betreten verboten! Direkt nach dem Aussprechen wird er durchgestrichen. Wie bei einem Brief von der Bank mit einem Passwort, auf dem steht: Nach Eingabe des Passworts diesen Brief vernichten! "Geheiligt werde dein Name" bedeutet: Achtung! Verwechselt Gott nicht mit dem Namen, den ihr gerade für ihn verwendet habt. Gott ist kein Vater. Gott ist keine Mutter. Er ist nicht im Himmel. Das sind alles nur Bilder, Hilfskonstruktionen. Seit ich das verstanden habe, bin ich doppelt fasziniert von diesem genialen Gebetsanfang. Er steht für das tiefe Geheimnis der Passionszeit: Als Mensch bekomme ich Zugang zu Gott, aber ich bekomme keine Macht über ihn.



Werner Küstenmacher / unveröffentlichter Text