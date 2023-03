Abt Jeremias Schröder Gedanken zur Fastenzeit

Sonntags fastet die Kirche nicht. Das heißt, dass auch die Fastenzeit, selbst da wo sie sehr ernst genommen wird, alle 7 Tage durchbrochen wird. Am Sonntag darf es Fleisch und Alkohol oder Schokolade geben, auch wenn man sonst die ganze Zeit darauf verzichtet. Dafür gibt es einen tiefschürfenden Grund: im christlichen Verständnis ist die Fasten- und Passionszeit ja ein Hinweg auf Ostern, eine Vorbereitungszeit. Aber das heißt nicht, dass wir jedes Jahr von Null anfangen müssen. Die Auferstehung Jesu, um die es an Ostern geht, hat ja schon längst stattgefunden. Und wir brauchen nicht so zu tun, als hätten wir das vergessen und müssten jetzt wieder voller Spannung warten, was am nächsten Osterfest auf uns zukommt. Ostern - Auferstehung - Erlösung - das ist ja alles schon in der Welt. Und am Sonntag werden wir daran erinnert. Es gibt noch einen zweiten Grund für die Sonntage. Die Fastenzeit ist kein Aufruf zu einmaligen und einzigartigen Durchhalteleistungen: sie ist eigentlich nur der Versuch, den Alltag ein paar Wochen lang so zu ordnen, dass es dem Leben guttut. Zugleich soll man diesen Zeitraum gut durchhalten können. Die Fastenzeit ist etwas für die eher Mittelmäßigen unter uns. Gott sei Dank!



Abt Jeremias Schröder / unveröffentlichter Text