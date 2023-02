Abt Jeremias Schröder Gedanken zur Fastenzeit

Was wir auf Deutsch Fastenzeit nennen, heißt bei unseren Nachbarn ganz anders. Die Engländer sagen "Lent". Das hat die gleiche Wurzel wie unser Wort Lenz für den Frühling. Der Wortstamm bedeutet "länger werden". Der kalte lebensfeindliche Winter vergeht indem die Sonnentage allmählich länger werden. Die Franzosen sagen Carême, und die Italiener Quaresima. Dahinter steckt das lateinische Wort für die Zahl 40, wie ja auch in der uns inzwischen leider wieder sehr vertrauten Quarantäne. Gemeint sind die Tage zwischen Aschermittwoch und Ostern. Wenn man die Sonntage nicht mitzählt, bleiben 40 Tage. Sie sind gedacht als Vorbereitung aufs Osterfest, eine Art geistlicher Anlauf. Fasten ist nur eines der Elemente dieses geistlichen Anlaufs. Es ist aber einprägsam, und in unserer gesundheitsbesessenen Zeit auch vergleichsweise leicht vermittelbar. Traditionell werden für die 40 Tage aber auch Beten, Lesen und Almosengeben empfohlen. Man merkt an diesen Themen schon, dass es eigentlich nur ums richtige Leben geht. Das ist fürs ganze Jahr eine gute Idee, nicht nur für diese vierzig Tage. Aber viele tun sich schwer damit, tagein tagaus das Richtige zu tun, und die Motivation für eine beschränkte Zeit ist da vielleicht ein guter Einstieg. Man bleibt optimistisch, dass etwas von dem, was da eingeübt wurde, auch nachher erhalten bleibt - eine Art Trägheit des Guten.



Abt Jeremias Schröder / unveröffentlichter Text