Abt Jeremias Schröder Gedanken zur Fastenzeit

Nach den Corona-Unterbrechungen begann die Fastenzeit in Rom dieses Jahr wieder wie gewohnt mit einer Prozession. Papst Franziskus begab sich mit seiner ganzen Entourage auf den Aventin in die Benediktinerkirche Sant'Anselmo. Dort wurde kurz gebetet, und danach ging es unter Gesang nach Santa Sabina, ein paar hundert Meter weiter, wo die Dominikaner wohnen. In der uralten Basilika hat er dann die Messe gefeiert und das Aschenkreuz ausgeteilt. In den nächsten Wochen wird jeden Tag ein besonderer Fastengottesdienst in einer der alten Kirchen Roms gefeiert. Das macht der Papst nicht immer selber, aber er entsendet täglich einen Kardinal in eine der kleinen und großen alten Kirchen. Das Schema, nach dem diese Gottesdienste verteilt sind, ist rund 1400 Jahre alt. Diese sogenannten Stationsgottesdienste sind doch ein Versuch, auch entlegene Winkel der Ewigen Stadt mit etwas mehr Heiligkeit zu durchdringen. Mir gefällt das sehr, dass man die Kirchen und Kreuze und Madonnenwinkel nicht nur als Kunstdenkmäler würdigt, sondern dass sie als Orte der Andacht belebt werden, wenigstens einmal im Jahr. Das geht auch in unseren Städten, und auf dem Land, wo die Wegkreuze und Marterln einladen, ganz kurz die Seele aus dem Alltag zu erheben. Mit einem kleinen Dankgebet, oder auch einem Seufzer, oder einem Kreuzzeichen können wir die Blase unserer Alltagssorgen durchstoßen.



Abt Jeremias Schröder / unveröffentlichter Text