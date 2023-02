Sabrina Wilkenshof Gedanken zur Passionszeit

Welchen Sinn macht die Liebe? Wieviele Wunden reißt sie auf und welche heilt sie? Aber wann hat die Liebe schon jemals nach Sinn gefragt. Und wer fragt danach, wenn er liebt? "Pass auf Dein Herz auf, wenn Du Dich verliebst!" sagen manche. Ich halte davon nicht viel. Warum sollte man mit angezogener Handbremse lieben? Als ob sich die Liebe von sowas aufhalten lassen würde. Von so etwas wie Bedenken, Moral, Vernunft, Rücksicht. Wir können kontrollieren, was wir tun, aber nicht, was wir fühlen. Und unsere Gefühle übernehmen schnell die Macht über unser Handeln, wenn wir sie nicht endlich ernst nehmen. Vertrauen zu ihnen haben. Wer liebt, gibt sich hin. Fragt nicht nach dem Ende. Aber nach dem Anfang. Wer liebt, spürt die Schmerzen des anderen wie die eigenen. Oder noch mehr. Wer liebt, ist nicht ganz bei Trost. Und findet in der Liebe einen Trost, der für's ganze Leben reicht. Manche Lieben dauern einen Tag, wahr sind sie trotzdem. Manche dauern bis zum Grab und hören doch nie auf. "Bis, dass der Tod uns scheidet" - auch das stimmt nicht. Der Tod ist nicht stärker als die Liebe, nur als das Leben. Ein Gott, der am Kreuz stirbt hat nicht versäumt, "besser auf sich aufzupassen." Er hat genauso geliebt wie wir. Ohne Ende, ohne Anfang. Nicht ganz bei Trost. Die Liebe lässt uns leben. Und ihn auch.



Sabrina Wilkenshof / unveröffentlichter Text