Sabrina Wilkenshof Gedanken zur Passionszeit

Die 1% Methode. So heißt ein sehr erfolgreicher Selbstoptimierung-Ratgeber. Es geht um Gewohnheiten, ganz einfache, und wie sie unser Leben zum positiven verändern können. Ich liebe Bücher dieser Art. Sie geben mir das Gefühl, mein Leben ein bisschen besser machen zu können. Und vieles davon funktioniert wirklich! Zum Beispiel: Alles, was nicht länger als 2 min dauert - tu es jetzt! Den Teller noch schnell spülen, eine Rechnung überweisen, usw. Selbstoptimierung eben - und gerade darauf schauen die christlichen Kirchen manchmal besonders kritisch. Warum denn alles immer getrackt, also gemessen werden muss. Mit dem Smartphone auch noch! Da höre ich: Der moderne Mensch stellt sich selbst in den Mittelpunkt und vergisst darüber Gott und den Nächsten. Und dann beginnt die Fastenzeit. Zeit, um sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, heißt es in der Kirche. Vielleicht auch, um auf Dinge zu verzichten, die uns eigentlich von dem ablenken, was uns wirklich am Herzen liegt. Und ist genau das nicht auch der Versuch, ein besseres Leben zu führen? Exerzitien, Tagebuch schreiben, jeden Tag ein wenig stille Zeit. Das klingt natürlich fromm und der Selbstoptimierung unverdächtig. Aber eigentlich ist es dasselbe wie die Morgenroutine der Ratgeberliteratur. Und sowohl in der Fastenzeit als auch bei der 1% Methode steht darüber: Schau auf Dich und auf Dein Leben. Aufmerksam, achtsam, liebevoll. Für sieben Wochen bis Ostern - oder am besten immer.



Sabrina Wilkenshof / unveröffentlichter Text