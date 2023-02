Sabrina Wilkenshof Gedanken zur Passionszeit

Man denkt immer, richtige und gute Entscheidungen müssten sich leicht anfühlen. Weil sie doch zu einem besseren Leben führen. Inzwischen glaube ich, dass das nicht für die tiefen Entscheidungen gilt, die man im Leben manchmal treffen muss. Für die, die man so lange mit sich herumträgt. Das Nachdenken darüber fühlt sich wie ein kleiner, unangenehmer Schmerz an. Kein Schmerz, den man nicht aushält und sofort beenden muss, eher wie ein Socken, der plötzlich ein Loch hat und sich in die Haut schneidet. Man möchte ihn zurechtziehen, aber das geht nicht, weil man ja Schuhe trägt. Es ist fast lächerlich, denn es ist nur ein Loch im Socken, aber es tut trotzdem so weh, dass man etwas ändern muss. Die Schuhe ausziehen, die Socken stopfen. Der Entscheidung ins Gesicht schauen. Ehrlich zu sich selbst sein. Sich ehrlich selbst Auskunft geben über das, was weh tut im Leben. Was nach außen nicht sichtbar ist und trotzdem so weh tut. Wo man sich ins eigene Fleisch schneidet, wenn man nicht endlich etwas ändert. Wo man die Schuhe ausziehen muss, um den Boden unter den Füßen wieder zu spüren. Zieh Deine Schuhe aus, denn wo Du stehst ist heiliger Boden, sagt Gott im brennenden Dornbusch zu Mose. Fühl die Kälte des Wüstenbodens und die Wärme meines Feuers. Es kann weh tun, sich zu entscheiden. Aber es ist ein Schmerz, der uns auf die Nähe zu uns selbst vorbereitet. Und vielleicht auf das schöne Gefühl, endlich barfuß gehen zu können. Zu Gott und zu uns selbst.



Sabrina Wilkenshof / unveröffentlichter Text