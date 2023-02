Nadine Isberner Gedanken zum Tag

Aufzuwachen und in sich dieses Gefühl zu spüren, dass alles gut ist. Wohlig warm, selig, geborgen, fast schon als kuschele man mit der eigenen Seele. Es fühlt sich "rund" an, gut, warm. Man kann die Wärme fast schon fast spüren, sie anfassen. Als sässe man in der Badewanne. Das Wasser ist so warm wie der eigene Körper, es umschließt einen, stört aber nicht. Es schmeichelt, streichelt die Haut. (…) Und dann ist da die kleine Glücksblase unterhalb des Magens. Sie füllt sich, wird größer, dehnt sich aus. Alles fängt an zu kribbeln (…) Als sei man verliebt. Es breitet sich aus. In den Magen, in die Arme, Beine und Finger. Es ist überall, und ganz zum Schluss kommt es im Kopf an. Da mischt sich unser Kribbeln dann mit allen Emotionen und es entsteht ein Feuerwerk. (…) Es scheint fast so, als würde der Morgen in all seiner Süße nur für diesen Moment, für dich gemacht sein und du für diesen Moment geboren. Es ist so schön, dass es dich zu Tränen rührt, die Glücksblase hoch in die Kehle wandert und du am liebsten schluchzen möchtest. Kennst du diese Situation? Kennst du dieses Gefühl? Dieses Gefühl ist Glücklichsein!