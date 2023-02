Klaus Nagorni Gedanken zum Tag

In einem Experiment wurden Freiwillige angeregt, acht Wochen lang jeden Morgen fünfzehn Minuten spazieren zu gehen. Die Hälfte der Gruppe sollte dabei auf die Umgebung achten und das Staunen üben, wenn ihnen etwas bemerkenswert vorkam. Die andere Hälfte zog ohne weitere Vorgaben los. Der Erfolg des Selbstversuchs wurde dann anhand der Fotos gemessen, die die Teilnehmer gemacht hatten. Auffallend war: die Bilder der "Staungruppe" sahen ganz anders aus als jene der Vergleichsgruppe. Auf ihren Fotos war zunehmend mehr von der Umgebung draußen zu sehen. Sie selbst standen immer weniger im Mittelpunkt. Und sahen am Ende der Woche deutlich entspannter und gelöster aus. Einer der Forscher sagte dazu: "Staunen rückt unsere Perspektive zurecht und zeigt uns, dass die Welt nicht nur aus uns besteht". Im Staunen nämlich lenke ich meine Energie nach außen. Und löse mich aus dem Kreisel der Selbstbeschäftigung. Dafür, finde ich, gibt es viele Wege. Nicht jeder wird gleich Naturwissenschaftler wie Albert Einstein. Die großen Wunder erlebt man sowieso am besten im Kleinen. Ich gehe dazu gerne hinaus in die Natur. Oder arbeite einen halben Tag im Garten. Genieße die Ruhe eines Kirchenraumes. Erfreue mich an der Komposition eines Musikstückes. Und entscheide mich dafür, mit denen zu sympathisieren, für die die Welt ein Wunder ist.