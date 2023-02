Stephen Batchelor Gedanken zum Tag

Die Angst behält ihre Macht über uns nur so lange, wie wir uns von ihr einschüchtern lassen. Aber wir haben uns angewöhnt, sie als furchtbar und bedrohlich zu empfinden, und so entgeht uns die vom Buddha angebrachte Aufschrift. "Versteh mich". Wenn wir in der Brandung einem sich über uns auftürmenden Brecher zu entkommen versuchen, wird er uns unsanft in den Sand schleudern. Aber wenn wir uns ihm zuwenden und ihn durchtauchen, erleben wir nur Wasser. Etwas Beklemmendes verstehen heißt, dass wir es gefasst und klar als das erkennen, was es ist: Vorübergehend, durch die Umstände bedingt und ohne eigene Identität. Es missverstehen heißt dagegen, dass wir es zu einem Etwas machen, zu einer feststehenden, gesonderten, eigenständigen Realität. Die Sorge beispielsweise, ob ein bestimmter Freund uns noch mag, wird ein gesondert dastehendes Ding und bleibt nicht das, was es eigentlich ist: Teil eines Stroms mehr oder minder zufälliger Bedingungen. In dieser Form löst die Sorge dann eine innere Blockade aus, wir bleiben an diesem Gedanken hängen und können nicht weiter. Und je länger dieser Zustand anhält, desto handlungsunfähiger werden wir.