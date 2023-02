Klaus Nagorni Gedanken zum Tag

Aus der Entfernung erkenne ich die Dinge besser. Aus dem Abstand heraus. Wie bei der Betrachtung eines feingewebten Teppichs. Stehe ich unmittelbar davor, sehe ich allenfalls einzelne Webfäden und Knoten. Aber das bunte und vielgestaltige Muster erschließt sich mir nur mit Abstand. Früher dachte ich immer, man müsste nah dran sein, um etwas zu sehen. Das stimmt für manche Sachen auch. Aber die wirklich wichtigen Dinge erkenne ich besser aus der Distanz. Auf welchen Wegen ich in meinem Leben gegangen bin zum Beispiel. An welchen Weggabelungen ich richtig oder falsch abgebogen bin. Wer oder was mir geholfen hat, meinen Weg zu finden. Oder auch, welche Rolle ich in meiner Familie gespielt habe. Wer oder was mich im Beruf gefördert hat. Welcher Engel mich vor einem falschen Schritt bewahrt hat. (…) Längst nicht alles, was man mit Abstand tut, oder zu dem man Abstand braucht, ist schlecht. Oft hilft mir der Abstand, klarer zu sehen. Mit Abstand erkenne ich das Muster in meinem Leben. Die Linien und die Farben, die Gottes Atem hineingewebt hat. Es klingt vielleicht paradox: aber mit Abstand erkenne ich, wie nah mir Gott immer wieder gekommen ist. Oder seine Engel. Ohne dass ich das in dem jeweiligen Moment gemerkt hätte.