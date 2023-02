Klaus Wolff Gedanken zum Tag

Das Ziel eines guten Lehrers wird immer sein, den inneren Lehrer seines Schülers zu wecken. Einem guten Lehrer geht es nie darum, jemanden an sich zu binden oder abhängig zu machen, sondern immer darum, den Schüler zu seiner eigenen Größe und Erhabenheit finden zu lassen. In indischen Ashrams werden daher Schüler nach einer Reihe von Jahren einfach weggeschickt hinaus in die Welt, damit sie - getrennt vom Lehrer - wirklich selbständig werden. Auch die Natur kennt für diese Weisheit wunderbare Beispiele: Manche Vögel füttern ihre Jungen nur bis zu einem bestimmten Tag, dann hören sie abrupt auf und die Jungen müssen die Nahrung selbst finden. Auch Kälber müssen, das habe ich von dem Landwirt gelernt, an dessen Land mein Waldgrundstück an der Ahr grenzt, nach einer gewissen Zeit von ihren Müttern getrennt werden, denn sonst lernen sie nicht, Gras zu fressen, sondern bleiben immer weiter falsch an die Mutter gebunden. Ein guter Lehrer darf nicht zulassen, dass seine Schüler sich ausschließlich und völlig auf seine Energie stützen und keine Selbständigkeit erlangen, sondern der Lehrer muss vor allem das Selbstverstrauen und die Eigenständigkeit der Schüler fördern und darauf hinwirken, dass sie lernen, auf ihren eigenen inneren Lehrer zu hören, für den der äußere Lehrer "nur" das greifbare Symbol, ist.