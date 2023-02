Wilhelm Schmid Gedanken zum Tag

Das wesentliche Medium der Selbstgestaltung ist die Geschichte, die das Selbst sich und anderen von sich erzählt, eine Gestaltung narrativer Zusammenhänge, in denen der Sinn des Selbst zu finden ist: "Das bin ich, das ist meine Geschichte". Dass ein Selbst gerne seine Geschichte erzählt, hat seinen Grund in der Notwendigkeit immer neuer Selbstvergewisserung und ist zugleich eine Verfestigung seiner selbst, die auch das Zusammenwachsen lässt, was nicht zusammengehört. Die Erzählung der eigenen Geschichte ist keineswegs nur Erinnerung, sondern auch Erfindung, um das Selbst und sein Leben auf "versponnene" Weise zusammenzufügen. Nicht nur die wirklichen Erfahrungen werden zu dem Netz verknüpft, in dem das Selbst lebt, sondern auch Lücken zwischen den Erfahrungen sind erzählerisch zu schließen und neue Sichtweisen zu eröffnen, ein ständiges Stricken und Weben an der Kohärenz des Selbst, zurechtrückend, sortierend, stilisierend, vergessend. Dass ein anderer zuhört, regt zur Erzählung an, ermuntert und ermutigt dazu. Leiden wird leichter in der Erzählung, denn nun trägt nicht mehr nur einer die Last; Freuden werden erfreulicher, denn sie werden potenziert, wenn mehr als nur einer sich freut. In einer Ausweglosigkeit weist die Erzählung den Weg, insofern sie immer noch "weiter geht".