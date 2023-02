Anselm Grün Gedanken zum Tag

Das Übel des Neides besteht im Sich-Vergleichen. Es gibt Menschen, die sich ständig vergleichen. Wenn sie in eine Gruppe kommen, beginnen sie sofort mit dem Bewerten. Entweder entwerten sie die andern und stellen sich über sie. Oder aber sie entwerten sich selbst und werden dann neidisch auf die andern. Je mehr ich mich mit andern vergleiche, desto mehr werde ich bei ihnen finden, was ich nicht habe. So empfinde ich mich immer als zu kurz gekommen. Der Volksmund sagt, dass wir gelb vor Neid werden. Der Neid gibt dem Gesicht also eine ganz andere Färbung. Doch wir können dem Neid nicht verbieten, in unserem Herzen aufzusteigen. Wir haben es nur in der Hand, wie wir darauf reagieren. Der Neid lädt mich ein, den Blick vom andern auf mich selbst zu lenken und dankbar zu sein für das, was Gott mir gegeben hat. Der Neid zeigt mir, dass ich in mir viele Wünsche und Bedürfnisse habe. Ich möchte genauso intelligent sein wie der andere, genauso reich, genauso schön. Indem ich diese Bedürfnisse wahrnehme, kann ich mich davon verabschieden und dankbar auf das schauen, was Gott mir geschenkt hat. Ich danke für mein Leben, für meine Einmaligkeit. (…) Dann hat der Neid eine Funktion. Er bringt mich in Berührung mit mir selbst und all den Gaben, die Gott mir geschenkt hat.