Andrea Schwarz Gedanken zum Tag

Es gibt Momente im Leben, die gehen einem unter die Haut. Da spürt man sich plötzlich ganz lebendig, da weiß man für einen Moment in aller Klarheit: "Das ist es!" Augenblicke, in denen ich mich eins fühle mit mir selbst, der Welt und Gott. Ich bin mitten im Leben - und das Leben ist in mir. Es sind Augenblicke, die mitten im Alltag geschehen können - und doch nie zum Alltag werden, dazu sind sie viel zu rar und zu kostbar. Das ist der Moment, wenn die Dreijährige mit einem Strauß Gänseblümchen in der Faust vor Oma oder Opa steht und sagt: "Die sind für dich!" (…) Wenn man in einer sternklaren Nacht in den Himmel hinaufschaut. Oder am Strand, wo die Wellen unaufhörlich kommen und das Meer mich die Sehnsucht lehrt. Das ist immer dann, wenn etwas ganz, tief mein Herz bewegt, wenn ich mich berühren lasse (…). Ich bin einfach in diesem Moment. Ich bin Leben - verbunden mit allem Leben. (…) In den besten, wachsten, lebendigsten Augenblicken unseres Lebens wissen wir uns mit einer Wirklichkeit verbunden, die weit über unser begrenztes Selbst hinausgeht.