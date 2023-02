Ottmar Fuchs Gedanken zum Tag

Martin Luther wird das Wort zugeschrieben: "Der Mensch ist zum Arbeiten geboren wie der Vogel zum Fliegen". Das Raffinierte und auch Gemeine an dieser Formulierung ist die Metapher, nämlich den Zwang zur Arbeit als den freien Vogelflug zu verschleiern. (…) Bis in die Gegenwart gilt Faulheit nicht nur im religiösen, sondern auch im gesellschaftlich-wirtschaftlichen Bereich als "Todsünde". Doch wird dagegen längst das Lied der Faulheit ausgerufen. Spätestens seit der Kapitalismuskritik im 19. Jahrhundert gibt es auch ein neues Recht auf Faulheit, wie dies der französische Sozialist Paul Lafargue (…) 1848 in seinem gleichnamigen Buch propagiert hat. In der Begegnung mit der Katze erfahren die Menschen, dass das neue Recht auf Faulheit nicht moralisierend daherkommt, sondern in einer eindrücklichen Vis-à-vis-Erfahrung, die zum Nachahmen reizt. In der der Balsam direkt erfahren wird (…) Die Verkörperung des tatsächlichen Ruhestandes oder besser Ruheliegens und - sitzens, wirkt offensichtlich so unmittelbar auf die Menschen, dass sie alles stoppen, wenigstens hinschauen, manchmal auch bei ihr, der Katze, verweilen. Denn zur Erholung gehören vor allem auch die Selbstbestimmtheit und Selbstbestätigung, und beides erscheint in der Katze als total, - wichtige Gegenpole gegen viele Arbeitsräume, in denen Menschen sich als fremdbestimmt erfahren.