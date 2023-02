Anselm Grün Gedanken zum Tag

Weisheit ist etwas anderes als exaktes Wissen. Sie fragt nach den tieferen Gründen des Daseins. (…) Weise ist der, der im Einklang mit sich selbst ist, der sich ausgesöhnt hat mit sich und seiner Lebensgeschichte, der sich selbst mag. Das deutsche Wort "Weisheit" kommt von "wissen". Wissen heißt: erblicken, sehen, erkennen. Weise ist der, der richtig sieht, der die Welt so erblickt, wie sie ist, der die inneren Zusammenhänge erkennt. Wir sprechen im Deutschen gern von einem "Vielwisser", der das Gegenteil von einem Weisen ist. Weise ist nicht der, der vieles sieht, der neugierig alles sieht, was um ihn herum vor sich geht, sondern der tiefer sieht, der sieht, worauf es eigentlich ankommt, der durch sein Sehen die Welt in ihren inneren Zusammenhängen versteht. Die Weisheit öffnet unsere Augen für das Hintergründige: für das, was unser Dasein wirklich trägt. Weise sind nicht die Menschen, die viel wissen, sondern die, die durchblicken.