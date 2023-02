Andrea Schwarz Gedanken zum Tag

Es war Anfang der 1970er Jahre, als Janis Joplin ihr Lied von "Me and Bobby McGee" sang. Und im Refrain dieses Liedes heißt es: "Freedom is just another word for nothing left to lose". Auf Deutsch heißt das ungefähr: "Freiheit ist nur ein anderes Wort dafür, dass du nichts mehr zu verlieren hast". (…) Ich habe nichts mehr zu verlieren - das heißt auch, ich hänge an nichts so sehr, dass mich sein Verlust niedermachen würde. (…) Wer nichts zu verlieren hat, der ist frei. Wer sich an Besitz, an Macht und Karriere klammert, macht sich unfrei. Wer sich an seine Vorstellungen klammert, wie das Leben abzulaufen hat, fesselt sich selbst. Wer Erwartungen hat, wird damit leben müssen, dass er enttäuscht wird. All das hat nichts mit Freiheit zu tun. Es gibt unsagbar viel zu gewinnen, wenn ich mich ganz offen auf das Neue einlasse, wenn ich keine Erwartungen habe, wenn ich dem Leben nicht sage, wie es zu sein hat. Ich habe nichts zu verlieren, aber unsagbar viel zu gewinnen.