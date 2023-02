Christan Uhle Gedanken zum Tag

Permanent werden neue Innovationen auf den Markt gespült. Hinter dieser Vielfalt steht meist ein gemeinsames Versprechen: Technologie soll unser Leben erleichtern. In der Praxis jedoch münden vermeintliche Entlastungen häufig in Zeitverdichtung, Stress und Verwaltungsaufwand. Heute schreiben wir E-Mails und Messenger-Nachrichten, das ist unkomplizierter und schneller als Briefe zu verschicken. Gerade deshalb aber steigt das Pensum an Nachrichten, was viele wiederum belastet. Wir waschen unsere Kleidung nicht mehr per Hand und sparen dadurch etliche Stunden pro Woche - Stunden, in denen wir dann noch schaffen können. Wir bewegen uns im Vergleich zum Pferdegespann mit ungeheuerlicher Geschwindigkeit im Auto, aber verkürzen statistisch gesehen nicht die Reisezeit, sondern legen längere Wege zurück. Und in nicht allzu ferner Zukunft werden uns Autos selbstfahrend durch die Gegend chauffieren. So sparen wir Zeit - Zeit, um mehr Dinge zu erledigen. "Technik ist die Anstrengung, Anstrengungen zu ersparen", brachte der Philosoph José Ortega y Gaset das zentrale Versprechen von Technologie und Fortschritt auf den Punkt. Und natürlich können Technologien auch Freiräume schaffen, in denen wir verweilen, einander zuhören und Resonanz erfahren. Damit das möglich ist, müssen wir uns diese Zeit aber auch tatsächlich nehmen, sie selbstbestimmt erobern.