Lorenz Marti Gedanken zum Tag

Wie so viele bin ich im Rahmen der christlichen Tradition aufgewachsen. Und wie so viele erlebe ich, dass dieser Rahmen brüchig geworden ist. Er hat seine Selbstverständlichkeit und teilweise auch seine Überzeugungskraft verloren. Die Formeln und Formen stehen infrage und mit ihnen auch die Inhalte. Das geht nicht nur Menschen außerhalb der Kirche so. Auch unter praktizierenden Christen glauben heute viele nicht mehr alles, was Dogma und Theologie vorgeben. Man mag das als Verlust bedauern, aber ich sehe es anders: Es bricht nicht nur etwas weg, es bricht auch etwas auf. Die Frage ist, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten: Auf die unübersehbaren Symptome des Zerfalls oder auf die leisen Anzeichen eines neuen Aufbruchs. Mich interessiert das zweite. Ich bin ziemlich sicher, dass aus den Bruchstücken der Tradition etwas Neues hervorgehen wird. Was das genau ist, lässt sich heute noch kaum sagen und hängt nicht zuletzt auch von den Einzelnen ab (…) Menschen machen sich nämlich durchaus Gedanken über all die Fragen, für welche die religiösen Institutionen über Jahrhunderte das Deutungsmonopol beansprucht haben. Dass dieses Monopol faktisch nicht mehr besteht, ist ein Gewinn. Eine solche Freiheit in Sachen Religion hat es bisher noch nie gegeben. Sie ist eine Errungenschaft der Moderne. Jetzt ist der mündige Mensch gefordert.



Entnommen aus: Lorenz Marti "Türen auf! Spiritualität für freie Geister", Herder Verlag, Freiburg 2019