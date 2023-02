Anselm Grün Gedanken zum Tag

Die Aggression ist eigentlich die Kraft, die das Verhältnis von Nähe und Distanz regelt. Die Aggression ist also eine gute Lebensenergie. Sie treibt uns an, etwas anzupacken und auf etwas zuzugehen, um ein Problem oder einen Konflikt zu lösen. Ohne Aggression werden wir leicht depressiv. Wir haben keine Kraft, unser Leben zu bewältigen. Zur Gefährdung wird die Aggression nur, wenn wir nicht gut mit ihr umgehen. Dann kann sie sich wandeln in Zorn, Groll oder Bitterkeit oder gar Hass. Hass oder Bitterkeit können uns zerstören. Zorn kann uns aus unserer eigenen Mitte reißen. Aber die Aggression wandelt sich meistens dann in diese zerstörerischen Emotionen, wenn wir sie zu lange unterdrückt haben. (…) Wenn ich den Hass auslebe, schade ich mir und dem anderen. Wenn ich ihn unterdrücke, wird er trotzdem immer wieder in mir auftauchen. Ich kann nur mit dem Hass sprechen und schauen welcher Impuls im Hass stecken mag. Im Hass könnte der Impuls sein: "Ich habe auch ein Recht zu leben. Ich lasse mich nicht kaputtmachen." Wenn ich diesen Impuls auslebe, brauche ich den Hass nicht mehr. Das starke Gefühl beherrscht mich nicht mehr. Es hat mich nur daran erinnert, dass ich selber leben soll, anstatt mich von anderen bestimmen und leben zu lassen.



Entnommen aus: Anselm Grün "Von der verwandelnden Kraft negativer Gefühle, Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 2018