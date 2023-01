Notker Wolf Gedanken zum Tag

Schweigen kann etwas Schreckliches sein. (…) Das Schweigen des Ehemanns, der irgendetwas in sich hineinfrisst und, wenn er gefragt wird, einfach weiter vor sich hinbrütet. Dieses Schweigen ist eisig, und eisiges Schweigen ist schrecklich. Es gibt aber auch ein anderes Schweigen, und das ist etwas Wunderbares. Ein warmes Schweigen könnte man es nennen. Ein Schweigen, das einen innerlich zur Ruhe kommen lässt, so dass man seine eigenen Gedanken wieder hört, sich selbst wieder spürt. (…) Dieses Schweigen kann man erleben, wenn man nachts an einem Lagerfeuer sitzt und irgendwann keinem mehr nach Reden zumute ist. Und es würde einem auch in der achten Klasse eines bestimmten deutschen Gymnasiums begegnen. Dort gibt es nämlich eine Lehrerin, die ihre Kinder zu Beginn des Unterrichts erst einmal schweigen lässt. Drei Minuten lang. Endlose drei Minuten lang. Und sie schaffen es. Für drei Minuten zu sich selbst zurückkehren. Spüren, dass das Leben weitergeht, wenn der Lärm sich gelegt hat. Entdecken, dass jeder eine zweite Stimme hat. Eine innere Stimme. Und dass diese innere Stimme Dinge zu sagen hat, die nur jeden Einzelnen etwas angehen.



Entnommen aus: Notker Wolf "Alles Gute kommt von oben. Kleine Wahrheiten für zwischendurch, Rowohlt Verlag, Reinbek 2010