Arnold Stadler Gedanken zum Tag

Damals, als ich zwischen Großvater und Vater, dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, an jenem großen Esstisch saß, gab es außer den Leibspeisen auch jene große Bilderbibel, die ich an jenem Tisch aufschlug. Der Himmel schien nur einen Kondensstreifen weit entfernt zu sein. Und wenn ich die große Bilderbibel aufgeschlagen hatte, dann eröffnete sich die Welt auf der anderen Seite meiner Augen. Es war so viel zu sehen in der Morgenfrühe meines Lebens. Von Anfang an sah und las ich Staunenswertes. Als Kind schon nach dem ersten Satz "Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde". Die Bibel ist das erste Buch, an das ich mich erinnern kann. Am schönsten fand ich, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht (es wäre aber eine schöne Täuschung), die Bilder von der Arche. Dieses wohlgeordnete Warten und Hineinschreiten ist da schönstmögliche Bild der Rettung, schon einem Kind verständlich gemacht. Noch bevor ich lesen konnte, sah ich. Ich war aber ein einzelnes Kind, das vielleicht davon träumte, damals auch dabei gewesen zu sein. Und gerettet zu werden. Dass alle gerettet werden, die ganze Welt, auf ihre Weise, aber so, wie von diesem Gott, der sich da offenbart, gewünscht, ist ein Lieblingsgedanke, der bis zum heutigen Tag beim Lesen der Bibel vorhält.



Entnommen aus: Arnold Stadler "Das staunende Kind, der sehende Leser. Als Schriftsteller beim Lesen im Buch der Bücher, in: 73 Ouvertüren, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2020