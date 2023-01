Yves Bossart Gedanken zum Tag

Ich lache für mein Leben gern. Ehrlich gesagt: Ich weiß nicht, ob ich ohne Humor überhaupt noch am Leben wäre. Das Lachen hilft mir in schweren Zeiten, in Momenten der Verzweiflung, der Anspannung, der Angst und Überforderung. (Aber auch in peinlichen Situationen.) Humor ist eine Abwehrreaktion. Er schafft Distanz - zur Welt und zu mir selbst. Darum nannte ihn Friedrich Dürrenmatt den "letzten Versuch der Objektivität". Der Humor rückt Relationen zurecht, er spricht Klartext, entlarvt Eitelkeiten und zeigt, wie lächerlich, fehlbar und endlich wir Menschen doch sind. (…) Wenn wir lachen, treten wir einen Schritt zurück, wir verändern unsere Perspektive und sehen die Welt auf neue Weise: ehrlicher, leichter, befreiter. Diese Kunst der Distanzierung, die für den Humor wesentlich ist, kann aber auch gefährlich werden. Insbesondere für Autoritäten, Machthaber und Wichtigtuer, die nicht möchten, dass über sie gelacht wird. Der Humor ist eine der schärfsten Waffen gegen alle, die Angst verbreiten wollen. Gegen alles Ernste, Erhabene und Heilige. In Umberto Ecos Roman Der Name der Rose heißt es, das Lachen sei die "Kunst der Vernichtung von Angst". Darum ist der Humor vielen Angstmachern ein Dorn im Auge. Wer lacht, hat keine Angst. Im Gegenteil: Oft ist das Lachen ein Ausdruck von Überlegenheit - gegenüber anderen und uns selbst.



Entnommen aus: Yves Bossart "Trotzdem Lachen. Eine kurze Philosophie des Humors, Pinguin Random House, München 2022