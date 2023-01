Anselm Grün Gedanken zum Tag

Das lateinische Wort für "Begehren" heißt "Desiderium". Es kann auch Sehnsucht bedeuten. Die Gier wird also nur geheilt, wenn sie wieder in die Sehnsucht verwandelt wird. Das lateinische Wort für Sehnsucht hat mit den Sternen (sidera) zu tun. Die Sehnsucht möchte die Sterne herunterholen, sie möchte den Himmel nach unten zwingen. Die Sehnsucht nach den Sternen, die wir nie erreichen, hält uns lebendig. Sie öffnet uns letztlich auf Gott hin. Aber die Gier beherrscht uns. Sie bewirkt in uns keine Lebendigkeit, sondern Unruhe. Der Gierige kommt nie zur Ruhe. Er muss alles haben, alles besitzen, alles an sich raffen. (…) Wer gierig nach Besitz ist, kann sich nie des Reichtums erfreuen. Denn er ist nur auf Mehrung des Besitzes aus, auf Eroberung, aber nicht auf Genuss oder Ausruhen auf dem Erreichten. Wer gierig eine Frau begehrt, wird sie zwar erobern. Aber er ist unfähig, mit ihr wirklich eine Beziehung einzugehen, das Miteinander zu genießen. Die Gier schneidet ihn ab von seinem Herzen. Der Gierige ist herzlos. Er wird getrieben von dem Trieb, alles, was er sieht, auch zu besitzen und zu benutzen.