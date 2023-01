Georg Magirius Gedanken zum Tag

Der passende Weg findet sich nicht immer sofort. "Wo willst du eigentlich hin?", kann man dann schon mal hören. Oder: "Weißt du denn noch immer nicht, wo dein Platz ist?" Oder: "Gerade eben wolltest du noch das! Und jetzt schon wieder etwas anderes! Bist du denn völlig orientierungslos?" Von solchen Kommentaren sollte man sich nicht beirren lassen. Wer sich aufmacht, igelt sich schon mal nicht ein. (…) Um sich zu orientieren, kann man eine Karte nutzen. Oder einer satellitengestützten Wegweisung folgen. Auch ein Kompass kann dienen. Im Wald hilft es, sich an Bäumen zu orientieren. Wo das Moos am Baumstamm entsteht, ist meistens Westen. Nicht das Schlechteste aber ist, sich auch mal nach Osten auszurichten, also an der umgekehrten Richtung zu orientieren. Das legt einem (…) das Wort Orientierung nahe. Der Orient ist dort, wo die Sonne aufgeht, der Tag anbricht, also der Osten. Wer nach Orientierung sucht, gibt zu: Ich bin nicht in jedem Augenblick glücklich, sicher und bereits am Ziel. Dafür braucht man sich (…) nicht zu schämen, weil es menschlich ist. Man zeigt damit: "Ich bin kein Anhänger der Nacht, sondern suche eine schöne Richtung. Ich will dorthin, wo der Tag anbricht, wo Licht und Wärme sind."