Amet Bick Gedanken zum Tag

Manchmal versuche ich den Lärm, der mir nicht gefällt, mit noch mehr Lärm zu übertönen. Den Krach der Straße mit Musik über die Kopfhörer. (…) Den Rasenmäher des Nachbarn durch die Kettensäge im eigenen Garten (…). Doch manchmal kann man sich den Lärm, den man nicht mag, auch vertraut machen, statt ihn zu bekämpfen. Es gibt die Geschichte von den buddhistischen Mönchen in einem Waldkloster, die schlechte Laune bekamen, weil im nah gelegenen Dorf ein großes Fest gefeiert wurde und der Wind Musik und Stimmen zu ihnen in die Abgeschiedenheit trug. Mit der Zeit wurden sie immer zorniger, weil der Lärm (…) es ihnen unmöglich machte, wie geplant in Stille zu meditieren. Der Abt beobachtete das eine Weile, dann rief er alle zusammen und sagte ihnen, sie würden nun hinunter in das Dorf gehen. Die Mönche protestierten, aber der Abt bestand darauf, und so gingen sie auf das Fest und mischten sich unter die Leute. Sie erkannten, dass die Quelle des unliebsamen Lärms im Grunde liebenswerte Menschen waren. Die Mönche blieben eine Weile, feierten mit, verabschiedeten sich dann und kehrten in den Wald zurück. Der Wind trug noch immer Musik und Stimmen zu ihnen in die Abgeschiedenheit, aber es weckte keinen Zorn mehr in ihnen (…) so war es in ihnen still geworden.