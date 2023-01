Werner Küstenmacher Gedanken zum Tag

Menschen mit hohen Ansprüchen sind schwer zufriedenzustellen. "Das kaufe ich doch nicht von meinem Taschengeld!", ruft der anspruchsvolle Junior empört, der von seinen Eltern mit einem aktuellen Smartphone und den neuesten Sneakers ausgestattet werden will. "Warum zahlt das nicht die Krankenkasse?", maulen die Patienten. Die Versandkundin erwartet, dass das bestellte Abendkleid portofrei zurückgenommen wird, auch wenn sie es eine Party lang getragen hat. Die deutschen Sozialgesetze regeln akribisch genau, wer worauf Ansprüche hat. Tendenz: steigend. (…) Ist es also erstrebenswert, anspruchsvoll zu sein? Um eine ungesunde Anspruchshaltung in Dankbarkeit zu verwandeln, muss ich mir zunächst im Klaren darüber sein: Welche meiner Ansprüche sind berechtigt, legitim, und welche sind unrealistisch, ungesund oder schlichtweg unverschämt? Um dieses Dilemma rund um den Begriff "Anspruchshaltung" zu klären, lohnt sich ein Blick auf die Herkunft des Wortes. Es beruht auf dem schlichten Verb "ansprechen", aber in einem speziellen Zusammenhang: Sie sprechen jemanden an, um ihn um etwas zu bitten. (…) Stimmt das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung nicht, bekommt das Wort Anspruch einen negativen Beigeschmack. (…) Es kann eine große Last sein, von den eigenen Ansprüchen beherrscht zu werden.