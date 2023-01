Eva Wlodarek Gedanken zum Tag

Wer die Arbeit zu seinem einzigen Lebensinhalt macht, vermeidet es, zu fühlen, wie es ihm wirklich geht. Nach außen hin ist diese Haltung in unserer leistungsorientierten Gesellschaft voll akzeptiert. Die Karriere verlangt eben ganzen Einsatz. Wenn man deshalb keine Möglichkeit mehr findet, über den Beruf hinaus Kontakte zu knüpfen, ist das ja verständlich. Ein echter Workaholic - männlich oder weiblich - würde sein Bett am liebsten in der Firma, der Praxis oder der Kanzlei aufschlagen. Überstunden sind die Regel. Urlaub macht er höchst ungern. Am liebsten nimmt er seinen Laptop, sein Smartphone und die wichtigsten Unterlagen mit und macht das Hotelzimmer zum Büro. Feiertage nutzt er, um einiges aufzuarbeiten. In leitender Position kann ein Workaholic das Privatleben sämtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sabotieren, indem er ihnen ähnliches abverlangt wie sich selbst. Ich erinnere mich an die Klage der Assistentin eines Workaholics, die nach dem offiziellen Büroschluss immer eine Stunde länger bleiben musste, obwohl es nichts mehr zu tun gab. Es hätte ja noch ein wichtiger Mensch anrufen können. Ein solcher Anruf kam aber nie.