Stephen R. Covey Gedanken zum Tag

Ich behaupte, dass Demut die Mutter aller Tugenden ist, weil Demut uns hilft, unser Leben an Prinzipien auszurichten. Demut hilft uns, die Notwendigkeit einer permanenten Charakterformung einzusehen. Demut hilft uns, auf andere Rücksicht zu nehmen. Dann würde ich sagen, dass Mut der Vater aller Tugenden ist. Gemeinsam helfen uns Mut und Rücksicht, zu "ganzen" Individuen zu werden. Carl Gustav Jung sagte, dass wir erst in unseren späteren Jahren den Zustand der Individuation - der totalen Ganzwerdung der menschlichen Persönlichkeit - erreichen. Um dahin zu gelangen, müssen wir verschiedene Phasen durchlaufen. Erst nach vielen unterschiedlichen Erfahrungen und manchen Umwegen erkennen wir allmählich, wozu es führt, wenn wir in der einen oder anderen Richtung vom Weg abkommen, und erreichen so schließlich die Ganzwerdung unseres inneren Charakters. Deshalb müssen wir mit uns selbst Geduld haben, wenn wir einen starken Charakter ausbilden wollen. Menschen, die klein anfangen und diese wirksamen Prinzipien jeden Tag ein wenig mehr in ihr Leben integrieren, werden auf diese Weise ihren Einfluss ausbauen, bis sie schließlich zu wahren Charaktervorbildern Mentoren und Lehrern werden.