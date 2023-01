Hedwig Beier Gedanken zum Tag

Werden, wachsen, sich entwickeln ist nicht nur am Beginn des Lebens angesagt, sondern das gesamte Leben ist ein Entwicklungsweg: Die jeweiligen Lebenssituationen verlangen, dass wir uns auf sie einlassen, und sie als Aufgabe annehmen und gestalten. Manches, vielleicht vieles ist vorgegeben, manches legt uns das Leben in den Weg und manches können, dürfen, müssen wir entscheiden. Aus all dem wachsen die "Garben für die Lebensscheune". Dieses treffende Bild hat der Begründer der Logotherapie Viktor Frankl geprägt mit dem "Scheunengleichnis": Darin wird das Leben gesehen als großes Erntefeld, von dem wir im Laufe der Zeit unsere geernteten Garben in unsere Lebensscheune einbringen, das Stoppelfeld hinter uns wird immer größer, das sichtbar zu erntende Feld vor uns immer kleiner. Die "Garben" können sehr vielfältig sein wie z. B. die Reifung der eigenen Persönlichkeit, die zuwendende Gestaltung unseres Beziehungsfeldes, das rechtzeitige Loslassen, das Annehmen von gegebenen Situationen und das Sein. Manche Menschen sind in ihrem So-Sein eine Botschaft, z. B. wenn sie ihr Älterwerden, ihr nicht mehr arbeiten können, ihr Kranksein, ihr Zugehen aufs Sterben annehmen können und dennoch eine überwiegend vertrauende, zufriedene, dankbare Ausstrahlung von ihnen ausgeht.