Martin Kämpchen Gedanken zum Tag

Freunde wählen sich ohne Not, aus einem gegenseitigen emotionalen und geistigen Einverständnis. (…) Dieses Einverständnis mag eine Zeit lang bestehen oder auch ein Leben lang. Heutzutage dürfte üblich sein, dass Freundschaften bestehen bleiben, solange die Ausgangsverhältnisse beider Freunde, aus denen die Beziehung möglich wurde, dieselben bleiben. Geografische Nähe, ähnliche Berufsinteressen, ähnliche kulturelle und geistige Interessen, das Fehlen allzu markanter Unterschiede im gesellschaftlichen Status und im Alter dürften eine Freundschaft fördern. Verändern sich die Verhältnisse eines Freundes, zieht eine(r) weg oder wechselt in einen anderen Beruf, ist die Freundschaft in Gefahr. Verwandtschaftliche Beziehungen werden eng und dauerhaft, weil frühe Kindheitserfahrungen sie prägen. (…) Ebenso gewinnen Freundschaften an Substanz, wenn die Freunde wesentliche Erfahrungen gemeinsam durchgemacht haben: vor allem die Erfahrungen des Leids, der Armut und Unterdrückung durch Familie und Gesellschaft, die Erfahrung des Kampfes um Anerkennung und um das eigene Selbstwertgefühl. Ich glaube, diese Erfahrungen prägen tiefer als gemeinsame Glücks- und Erfolgserfahrungen. Freundschaft hat eine Quelle in der Solidarität, die durch ein gemeinsam erfahrenes gesellschaftliches Schicksal entsteht.