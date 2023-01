Andreas Knuf Gedanken zum Tag

"Jeden Tag ein bisschen besser", so lautete vor einigen Jahren ein Werbespruch (…). Und genau so sollten wir nach Meinung des Dauernörglers mit uns umgehen: jeden Tag an uns arbeiten, nie Ruhe geben, sondern immer noch mehr aus uns herausholen und uns so lange verbessern, bis wir endlich okay sind. (…) Sich jeden Tag zu steigern, ist unmenschlich, das hält niemand auf die Dauer aus. (…) Wir leben in einer Gesellschaft, in der Burnout kein Randphänomen mehr ist, sondern eine Massenerscheinung, von der immer mehr Menschen betroffen sind. Lange wurde so getan, als seien vor allem die Chefs schuld, die ihre Mitarbeitenden zu immer neuen Höchstleistungen antreiben, als sei Burnout also zwangsläufig Folge einer beruflichen Überforderung. Doch einen Burnout kann man auch erleiden, wenn der Chef gar nicht so schlimm ist und der Arbeitsplatz eigentlich ganz entspannt sein könnte. Könnte - denn der Burnout-Antreiber sitzt in uns und hat längst sämtliche Bereiche unseres Lebens in Beschlag genommen. Die gute Nachricht kommt zum Schluss: Wir können einen Abstand zu unserem Dauernörgler gewinnen. Wir müssen ihm nicht unser ganzes weiteres Leben ausgeliefert bleiben. Denn in Wirklichkeit ist dieser Quälgeist nicht viel mehr als ein paar sich ständig wiederholende Gedanken, denen wir aber nicht weiter auf den Leim gehen müssen.