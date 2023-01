Biallowons /Schwartz Gedanken zum Tag

Der Ent-Täuschungsmoment muss nicht zwangsläufig etwas mit einer klassischen Lüge zu tun haben. Besonders wenn es um uns selbst geht, ist die Ent-Täuschung das Aufheben und Zerstören einer Illusion, die wir vielleicht gar nicht willentlich erzeugt haben. Die stattdessen irgendwann begonnen, sich mehr und mehr verfestigt und auf einmal in unserer Überzeugungswelt als Realität und Wahrheit festgesetzt hat. Man kann sich natürlich selbst täuschen, der Mensch ist ein wahrer Meister darin. Doch bisweilen wird aus einem fixen Gedanken ohne bewusstes Zutun eine Täuschung. Diese aufzuheben, sich selbst zu ent-täuschen oder von anderen über sich selbst ent-täuscht zu werden, ist kein einfacher Prozess. Die Täuschung muss überhaupt erst als solche erkannt werden, um sich ent-täuschen lassen zu wollen. Selbst in scheinbar belanglosen Dingen tun wir uns hart damit, die Täuschung aufzugeben, in Beziehungen kommt das häufig vor. Wir reden uns ein, dass wir Dinge "mögen", die wir gar nicht mögen. Dass wir Sachen "akzeptieren", die wir gar nicht akzeptieren. Wir sind so gut darin, uns gegenüber so unehrlich zu sein, dass wir plötzlich das Gefühl haben, das alles wirklich zu "wollen" und zu "mögen", was weder zu wollen noch zu mögen ist.



Entnommen aus: Simon Biallowons und Thomas Schwartz "Ehrlichkeit. Die zeitgemäße Tugend" / Mit einem Vorwort von Harald Lesch, Kösel Verlag, München 2014