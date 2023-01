L.Reddemann / S.Wetzel Gedanken zum Tag

Der Buddhismus stellt eines sehr klar: Wir sind nicht verantwortlich für das, was uns zustößt, was wir erfahren: für die Menschen, denen wir begegnen und ihr Verhalten, für das Wetter und wirtschaftliche und soziale Bedingungen. Wir sind allerdings verantwortlich für unser Umgehen damit, für unsere emotionalen und kognitiven Reaktionen. Wir können die Bedingungen in unserer Umwelt nur bedingt beeinflussen. Wir können alles tun, was in unserer Macht steht und was ethisch vertretbar ist, um die Welt so zu gestalten, dass wir und andere ein gutes Leben führen (…). Dieser Einfluss hat allerdings Grenzen. Wir können beobachten, welche äußeren Bedingungen welche Muster, Ängste und Emotionen auslösen: Welche Gespräche, Geräusche, Arbeitsbedingungen fördern unsere besten Seiten und welche strengen uns an, wecken Unsicherheit oder irritieren uns? Wir können immer wieder die Umstände und Bedingungen suchen und schaffen, die unsere besten Seiten stärken und die uns helfen, Kraft zu schöpfen, uns zu entspannen und Zugang zu unseren Ressourcen zu finden. (…) Je entspannter und klarer wir sind, und je mehr Zugang wir zu unseren Ressourcen haben, desto konstruktiver können wir mit aktuellen schwierigen Erfahrungen umgehen und desto besser können wir auch alte Wunden verarbeiten, die durch schwierige Erfahrungen aktualisiert werden.



Entnommen aus: Luise Reddemann/Sylvia Wetzel "Der Weg entsteht unter deinen Füßen: Achtsamkeit und Mitgefühl in Übergängen und Lebenskrisen", Kreuz Verlag, Freiburg 2011