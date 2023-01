Donata Gries Gedanken zum Tag

Menschen, deren Handlungen durch Werte bestimmt werden, schaffen Unglaubliches. (…) Sind diese Werte allerdings rein selbstbezogen, also nur auf die eigenen Interessen, das eigene Fortkommen, die eigene Person ausgerichtet, dann ist ihre Zugkraft begrenzt. Solche Werte können eine Zeit lang durchaus einen Menschen bewegen, aber irgendwann wird deutlich, dass kein wirklicher Halt in ihnen steckt. Es reicht dem Menschen nämlich nicht, nur für sich zu sein und zu seinen eigenen Gunsten zu arbeiten. Der Mensch ist sich nicht genug, auch wenn es manchmal anders erscheinen mag. (…) Der Mensch braucht einen Sinn, der seine Handlungen bestimmt. Dieser Sinn muss (…) über den Menschen selbst hinausweisen, auf etwas Größeres als das eigene Ich bezogen sein, sonst wird alles Handeln auch bei perfektem Management zur Farce. Es ist für jeden Einzelnen also wichtig, in die Gesellschaft eingebunden zu sein, um so Dinge zu bewegen, die über einen selbst hinausweisen. Das erlebe ich als Coach immer wieder. Da sitzen erfolgreiche Menschen vor mir, die unglaublich viel geleistet haben und die plötzlich den Boden verlieren, weil sie nicht mehr wissen, wozu sie das eigentlich machen. (…) Denn nur, wenn wir uns unsere Werte bewusstmachen, können wir sie ja auch schützen.



Entnommen aus: Donata Gries "Erfolgreich durch die Krise: Resilienz im Alltag", C.H.Beck Verlag, München 2016