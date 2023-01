Hedwig Beier Gedanken zum Tag

Viele Menschen standen und stehen an unseren Lebensabschnitten für eine Weile oder für eine längere Zeit. Sie geben uns Lebens-Notwendiges, sie prägen uns, sie fordern uns heraus, sie geben unserem Leben Sinn. Sie ließen uns zu der Persönlichkeit werden, die wir jetzt sind. Es gibt die Beziehungen, die uns nähren, aufbauen, halten, eine tiefe Freude sind und es gibt die Beziehungen, die uns aufgegeben sind, die uns fordern, die wir uns nicht ausgesucht haben; das Leben oder der Schöpfer hat sie uns in den Lebensweg gelegt. Alle diese Beziehungen haben Anteil an unserer Persönlichkeit, alle gehören sie zu unserem Leben und alle können sie Teil unserer Lebensfülle sein! Die Gestaltung dieser Beziehungen bedarf unserer Aufmerksamkeit, sie gelingen nicht von selbst und nebenbei: Beziehungen brauchen Zeit und zwar "Qualitätszeit", denn nicht Häufigkeit und Länge machen die Intensität einer Beziehung aus sondern zugewandte Aufmerksamkeit in der Begegnung, aufmerksames Zuhören, Offenheit, Ehrlichkeit, Vertrauen, Schweigen können. Die "aufgegebenen" Beziehungen können eine große Aufgabe sein! Sie erfordern oft sehr viel Geduld, manchmal Abgrenzung, klare Worte, gute Selbstfürsorge und einen vertrauten Menschen, bei dem auch mal gejammert werden und Stärkung geholt werden kann.



Hedwig Beier / unveröffentlichter Text